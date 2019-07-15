Расследование нарушений сотрудников СГД планируется передать Бюро внутренней безопасности

Обсуждается предложение доверить расследование нарушений должностных лиц Службы государственных доходов (СГД) Бюро внутренней безопасности (БВБ), которое отвечает за раскрытие преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщил в интервью газете Diena министр внутренних дел Сандис Гиргенс.
Он рассказал, что уже подготовлены поправки к нормативным актам, согласно которым данные функции СГД передаст БВБ.
"Надеюсь, что поправки будут поддержаны. Генеральный директор СГД Иева Яунземе сообщила, что у нее возражений нет", - сказал министр.
Гиргенс сообщил, что данный вопрос будет еще обсуждаться с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром финансов Янисом Рейрсом.
Яунземе также подтвердила газете, что возможность передать расследование нарушений в СГД какому-либо другому органу, например, БВБ или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обсуждалась, чтобы сделать этот процесс эффективнее.
"Но окончательное слово остается за Минфином", - сказала руководитель налоговой службы.