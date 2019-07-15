Расследование нарушений сотрудников СГД планируется передать Бюро внутренней безопасности

Он рассказал, что уже подготовлены поправки к нормативным актам, согласно которым данные функции СГД передаст БВБ.

"Надеюсь, что поправки будут поддержаны. Генеральный директор СГД Иева Яунземе сообщила, что у нее возражений нет", - сказал министр.

Гиргенс сообщил, что данный вопрос будет еще обсуждаться с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром финансов Янисом Рейрсом.

Яунземе также подтвердила газете, что возможность передать расследование нарушений в СГД какому-либо другому органу, например, БВБ или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обсуждалась, чтобы сделать этот процесс эффективнее.