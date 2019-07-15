Запрещенные соглашения и картели: 10 предприятий и пять физлиц получили предупреждение

Совет по конкуренции (СК) за первое полугодие этого года применил шесть процедур предупреждения в отношении десяти предприятий и пяти физических лиц о возможном вовлечении в запрещенные соглашения с конкурентами или картели, проинформировали агентство LETA в СК.
В поле зрения учреждения за первые полгода попали представители различных отраслей, в том числе предприятия, предоставляющие медицинские услуги, услуги по распространению офисной техники и услуги по монтажу ограждений.
Запрещенные соглашения в ходе закупок неизменно являются самым часто констатируемым и тяжелым нарушением конкурентного права в Латвии, напоминает СК.
Для обеспечения эффективного контроля СК предотвращает возможные нарушения, влияющие на небольшую часть рынка и общества, альтернативными способами, например, делая предупреждения, но не применяя денежных штрафов.
Это соответствует всеобщему принципу управления государством "Сначала консультируй".