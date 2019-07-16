Невероятно! После двух часов спасения сердце маленького Райво начало биться

Полуторагодовалый мальчик упал в реку у дома и утонул. Несмотря на то, что его сердцебиение и дыхание остановились примерно на два часа, медикам удалось спасти ребенка. Сейчас мальчик уже вернулся домой после получения медицинской помощи, но удивительнее возможностей медиков то, что произошедшее не оставило на здоровье ребенка никаких следов, сообщает передача "Новости LNT".
Все произошло внезапно. Отец работал в доме, мать готовила обед. Какое-то мгновение за маленьким Райво никто не присматривал. Когда родители поняли, что ребенка нигде нет, они пошли на реку у дома.
Там они увидели своего полуторагодовалого сына, лежащего лицом в воде.
"Когда я увидел сыночка лицом вниз, мертвого, утонувшего, я был в шоке, вырвал его из воды", - вспоминает трагическое событие отец.
Пока не прибыли медики, родители полчаса пытались оживить ребенка своими руками.
Когда приехали медики, они боролись за жизнь мальчика еще полтора часа.
"Нам уже пришли в голову мысли о гробе, похоронах, безнадежном варианте, но сердце начало биться, он начал дергаться, дышать. Жизнь была на волоске".
Врачи в Риге были настроены скептично, так как ребенка долго реанимировали.
"Когда ребеночка привезли, первые анализы показали цифры, несовместимые с жизнью. Но как преимущество было, что он находился в холоде, холодная погода, холодная вода - это снижает метаболизм, поэтому маленький Райво выиграл, и мы выиграли", - заявила руководитель клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня.
Однако, несмотря на то, что произошло чудо и маленький Райво смог победить в тяжелой борьбе, врачи беспокоились о последствиях, которые могут значительно повлиять на здоровье ребенка в будущем.
"Больше всего нас тревожил мозг, как ребенок сможет после этого случая реагировать, каким будет его дальнейшее качество жизни, однако оказалось, что холод стал нашим союзником и Райво счастлив вернуться обратно к полноценной жизни", - указала Бардзиня.
Отец Райво также выразил удивление тем, что маленькому сыну удалось пройти через все живым и здоровым.
"Было удивительно, как быстро восстановились все навыки, язык, движения, начал ходить. После таких событий врачи обычно шлют на реабилитацию речи и движений".
Райво сейчас совсем не боится воды и с удовольствием ходит к речке побросать камни. И мать считает, что ответственность за ребенка несут родители, но забор вокруг реки пока устаналивать не будут.