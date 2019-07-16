Невероятно! После двух часов спасения сердце маленького Райво начало биться

Все произошло внезапно. Отец работал в доме, мать готовила обед. Какое-то мгновение за маленьким Райво никто не присматривал. Когда родители поняли, что ребенка нигде нет, они пошли на реку у дома.

Там они увидели своего полуторагодовалого сына, лежащего лицом в воде.

"Когда я увидел сыночка лицом вниз, мертвого, утонувшего, я был в шоке, вырвал его из воды", - вспоминает трагическое событие отец.

Пока не прибыли медики, родители полчаса пытались оживить ребенка своими руками.

Когда приехали медики, они боролись за жизнь мальчика еще полтора часа.

"Нам уже пришли в голову мысли о гробе, похоронах, безнадежном варианте, но сердце начало биться, он начал дергаться, дышать. Жизнь была на волоске".

Врачи в Риге были настроены скептично, так как ребенка долго реанимировали.

"Когда ребеночка привезли, первые анализы показали цифры, несовместимые с жизнью. Но как преимущество было, что он находился в холоде, холодная погода, холодная вода - это снижает метаболизм, поэтому маленький Райво выиграл, и мы выиграли", - заявила руководитель клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня.

Однако, несмотря на то, что произошло чудо и маленький Райво смог победить в тяжелой борьбе, врачи беспокоились о последствиях, которые могут значительно повлиять на здоровье ребенка в будущем.

"Больше всего нас тревожил мозг, как ребенок сможет после этого случая реагировать, каким будет его дальнейшее качество жизни, однако оказалось, что холод стал нашим союзником и Райво счастлив вернуться обратно к полноценной жизни", - указала Бардзиня.

Отец Райво также выразил удивление тем, что маленькому сыну удалось пройти через все живым и здоровым.

"Было удивительно, как быстро восстановились все навыки, язык, движения, начал ходить. После таких событий врачи обычно шлют на реабилитацию речи и движений".