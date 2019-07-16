Министр во Франции "за омары и шампанское" поплатился должностью

"Нападки со стороны СМИ вынуждают меня пойти на этот шаг", - написал де Рюжи на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 16 июля.

В тоже время де Рюжи сообщил, что одновременно заявлением об отставке подал иск против интернет-газеты Mediapart, обвинив ее в клевете.

Политик считает себя "жертвой медийного самосуда".

Отмечается, что Mediapart писала о том, как в период с октября 2017 года по июнь 2018 года де Рюжи, занимая должность председателя Национального собрания, из бюджетных средств оплатил около 10 ужинов.