Министр во Франции "за омары и шампанское" поплатился должностью

Французский министр по делам окружающей среды Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне сообщений о том, что он тратил бюджетные средства на дорогие ужины, пишет Deutsche Welle.
"Нападки со стороны СМИ вынуждают меня пойти на этот шаг", - написал де Рюжи на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 16 июля.
В тоже время де Рюжи сообщил, что одновременно заявлением об отставке подал иск против интернет-газеты Mediapart, обвинив ее в клевете.
Политик считает себя "жертвой медийного самосуда".
Отмечается, что Mediapart писала о том, как в период с октября 2017 года по июнь 2018 года де Рюжи, занимая должность председателя Национального собрания, из бюджетных средств оплатил около 10 ужинов.
По данным СМИ, на них были приглашены в основном люди из окружения жены де Рюжи Севрины и журналистки издания Gala, а на стол подавались дорогие омары и шампанское.