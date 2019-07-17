В Риге превысивший скорость водитель пытался откупиться взяткой в 20 евро

Госполиция на этой неделе в Риге задержала водителя за дачу взятки экипажу нетрафарированного автомобиля дорожной полиции, сообщает агентство LETA.
Утром 15 июля на улице Вестиенас сотрудники отдела спецзадач Управления безопасности движения, патрулируя на нетрафарированном полицейском автомобиле Subaru, заметили автомобиль марки Škoda, водитель которого превысил скорость.
В месте, где разрешенная скорость составляла всего 50 километров в час, это транспортное средство двигалось со скоростью 87 километров в час.
Стражи порядка остановили машину и попросили водителя предоставить документы, однако тот вытащил из кармана банкноту в 20 евро и положил ее между водительским удостоверением и техпаспортом автомобиля. После этого мужчина 1958 года рождения пытался отговориться, что он очень спешил, поэтому в надежде избежать штрафа дал взятку.
По факту дачи взятки начат уголовный процесс, оформлен и протокол административного нарушения по факту превышения скорости.