В Риге превысивший скорость водитель пытался откупиться взяткой в 20 евро

Стражи порядка остановили машину и попросили водителя предоставить документы, однако тот вытащил из кармана банкноту в 20 евро и положил ее между водительским удостоверением и техпаспортом автомобиля. После этого мужчина 1958 года рождения пытался отговориться, что он очень спешил, поэтому в надежде избежать штрафа дал взятку.