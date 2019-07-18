В Рижском зоопарке построят новый вольер для красных панд

Осенью в Рижском национальном зоологическом саду начнутся подготовительные работы для строительства нового вольера для красных панд, рассказал агентству LETA председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака, отметив, что посетители зоопарка смогут увидеть новое жилище красных панд в августе 2020 года.
По словам Лидаки, жилище для красных панд не будет построено с нуля, оно будет сооружено на месте старого вольера для медведей, который стал для них слишком маленьким.
На данный момент сложно прогнозировать в какие расходы выльется эта перестройка, потому что только в результате демонтажа выяснится, в каком состоянии находятся старые стены.
Работы по демонтажу начнутся осенью и реконструкцию технический персонал зоопарка будет проводить в основном своими силами.
При этом в создании нового дома для красных панд может принять участие каждый. С 9 июля по 16 сентября любой житель Латвии за 1,99 евро может приобрести в магазинах Maxima Latvija особый игрушечный домик. Все деньги от продажи игрушечных домиков будут направлены на строительство вольера красных панд.