В Рижском зоопарке построят новый вольер для красных панд

По словам Лидаки, жилище для красных панд не будет построено с нуля, оно будет сооружено на месте старого вольера для медведей, который стал для них слишком маленьким.

На данный момент сложно прогнозировать в какие расходы выльется эта перестройка, потому что только в результате демонтажа выяснится, в каком состоянии находятся старые стены.

Работы по демонтажу начнутся осенью и реконструкцию технический персонал зоопарка будет проводить в основном своими силами.