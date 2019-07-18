Создателям порталов с ложными новостями инкриминируется публикация девяти таких новостей

В соответствии с обвинением, весной и летом 2018 года группа лиц публиковала ложные новости с такими названиями как: "Фото: Трагедия! Только что в Риге рухнул торговый центр "Alfa". Сотни людей погибли", "Из тюрьмы сбежали двое мужчин, которых подозревают в убийствах. Будь осторожен!" и другими не менее громкими заголовками, рассказала агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска. В общей сложности этим лицам инкриминируется публикация девяти ложных новостей, на недостоверность которых полиции жаловались компании и государственные учреждения.

Для придания новостям большей правдоподобности к ним были присоединены наглядные фотографии произошедшего. Госполиция также сообщила, что за каждого привлеченного ложными новостями посетителя порталов обвиняемые получали деньги от компаний, занимающихся интернет-рекламой, которые охотно размещали рекламу на этих порталах.

По словам Маевской, на имущество и финансовые средства данных персон арест не наложен, так как хулиганство не является имущественным преступлением, однако потерпевшие смогут в ходе судебного процесса запросить компенсацию убытков.

Дело сейчас передано в суд Латгальского предместья Риги. Маевска подчеркнула, что это первое дело о хулиганстве в интернете в Латвии.

Как сообщалось ранее, одним из обвиняемых является Ник Эндзиньш, который сейчас известен как музыкант Нейд. Он провел несколько месяцев в заключении, но позже был освобожден из-под ареста.

В июле прошлого года отдел по борьбе с киберпреступлениями начал уголовный процесс по заявлениям предпринимателей и государственных органов о том, что в интернете распространяются связанные с темой безопасности новости, которые вызывают широкий резонанс. Распространение этих новостей подрывало общественное спокойствие и мешало работе государственных учреждений, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Следственные действия помогли установить порталы, через которые распространялись эти новости. Это по крайней мере семь порталов: "tv-play.lv", "neticams.net", "redzams.lv", "redzams.net", "kasjauns.net", "parvisu.net" и "atklats.com". Их организовали несколько человек, которые делились фейковыми новостями в социальных сетях, побуждая пользователей заходить на порталы.