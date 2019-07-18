New York Times: ставки Латвии в борьбе с отмыванием денег высоки

"Годами, как утверждают европейские и американские власти, некоторые банки расположились в сонном портовом городе Балтийского моря Риге, чтобы помочь (..) преступникам стереть свои отпечатки пальцев с грязных денег, перед тем, как их переправят в офшорные приюты", - пишет NYT.

В качестве примеров был упомянут инвестиционный консультант, финансовая пирамида которого позволила украсть у жителей России 10 миллионов долларов, тайваньский предприниматель, который тайно помогал КНДР получить инструменты для развития ядерной программы, и коррумпированный украинский политик, который пытался легализовать ворованные у своей страны миллионы.

В последнее время вспыхнули скандалы, которые открыли, что через скандинавские банки Swedbank и Danske Bank в странах Балтии утекли миллионы евро подозрительного происхождения, поэтому США усилили давление на эти страны, чтобы у граждан Северной Кореи и России не получалось обходить санкции, пишет NYT.

Латвийские чиновники пообещали выступить против несоблюдающих закон банков, которые "превратили государство в один из самых значительных в мире центров по отмыванию средств, особенно, утекающих из России, пишет NYT.

"Для двухмиллионной Латвии ставки высоки", - говорится в статье, указав, что экономика Латвии уже пострадала в результате снижения инвестиций и может попасть в так называемый серый список, который ограничит доступность глобального финансового риска для Латвии и, к примеру, жители Латвии за рубежом больше не смогут использовать свои кредитные карты.

"Будучи когда-то многообещающим примером перехода от советского коммунизма к западной либеральной демократии, сейчас Латвия может присоединиться к мошеннической галерее центров по отмыванию денег в Пакистане, Сирии и Тринидаде и Тобаго", - предупреждает издание.

Оно цитирует министра финансов Яниса Рейрса, что "это вопрос репутации страны", и поэтому является приоритетом работы правительства Кришьяниса Кариньша, которое начало работу в январе.

При этом зарубежные наблюдатели скептично смотрят на маленькие и относительно бедные возможности Латвии бороться с российскими олигархами и организованными преступными группировками, "которые, как известно, вмешивались в местную политику". Кроме того, издание напоминает, что правительство составляет "нестабильный альянс пяти правоцентристских партий".

Эксперт базируемого в Вашингтоне "Атлантического совета" по вопросам России Андерс Ослунд указал, что проблемы создают банки российского и украинского капитала в Латвии, владельцы которых под тенью подозрений.

NYT обращает внимание на то, что "некоторые люди в Латвии стали богаты, помогая преступникам переместить свои деньги в обычную финансовую систему". Газета также добавляет, что открытия нарушений ухудшили репутацию государства как стабильного члена НАТО и еврозоны, поэтому кредитование в стране рухнуло и банковский бизнес стал сложнее.

Напряжение отношений между финансовыми системами США и Европы ухудшило затяжную борьбу Латвии отдалиться от России и приблизиться к Западу, делает вывод NYT, добавляя, что в своем плане отмывание денег помогает президенту России Владимиру Путину дестабилизировать Евросоюз, а его друзьям - разбогатеть.