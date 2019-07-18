Кариньш: по вопросу Brexit интересы Латвии и ЕС совпадают

Кариньш заявил представителям СМИ, что по вопросу о "Brexit" интересы Латвии и ЕС совпадают, а именно, если Великобритания выходит из ЕС, то это должно происходить на основе достигнутых договоренностей.

"Все страны ЕС подтвердили, что это хорошее соглашение. К сожалению, Великобритания до сих пор не в состоянии решить - принимать или не принимать соглашение. Независимо от того, кто будет новым премьер-министром Великобритании, цели ЕС не изменятся. Я как глава правительства Латвии полностью доверяю Мишелю Барнье, что касается продолжения переговоров, чтобы Великобритания присоединилась к разработанному соглашению", - сказал премьер-министр.

Со своей стороны Барнье заверил, что приоритеты ЕС неизменны - при выходе Великобритании из ЕС должны быть сохранены права жителей блока в этой стране. "Мы хотим мира и стабильности в Ирландии, а также сохранить целостность единого рынка. Разработанное соглашение сбалансировано и обеспечит сотрудничество Великобритании и ЕС в дальнейшем", - подчеркнул главный переговорщик ЕС по "Brexit".

Барнье отметил, что ЕС два года тесно работал с правительством Великобритании, а не против него. "Brexit" он сравнил с процессом развода.

"Это своего рода развод, который для всех сторон означает много неизвестного. Однако одобренный ЕС договор - единственный, который касается этого развода. Дальнейшие переговоры с новым руководством Великобритании могут быть только о ее дальнейшем сотрудничестве с ЕС в будущем, а именно, после развода нам придется все строить заново, в том числе говорить о сотрудничестве в области обороны, внешней политики и торговли. И ЕС открыт для сотрудничества с новым правительством Великобритании, чтобы разработать эту политическую декларацию", - сказал представитель ЕС.