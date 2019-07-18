Трагедия в Эстонии: случайный прохожий обнаружил в поле разбившегося мотоциклиста

В четверг, 18 июля, около 9:00 полиция Эстонии получила сообщение о тяжелом ДТП на 85-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме в деревне Пуйату. По первоначальным данным, погиб съехавший в поле мотоциклист, пишет Rus.Postimees.
Мотоциклиста обнаружил случайный прохожий, который сообщил об этом по номеру 112. Скорая помощь попыталась реанимировать водителя мотоцикла, но, к сожалению, полученные травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия.
По словам руководителя патрульной службы Вильянди Алара Садама, начатое уголовное производство позволит выяснить, что привело к этой трагедии. "Речь идет об опытном мотоциклисте, 48-летнем мужчине, стаж вождения которого составляет более 30 лет. Предстоит узнать, что привело к этому несчастью - превышение скорости или какой-то другой фактор", - сказал Садам.
ДТП произошло на прямом участке дороги, где на расстоянии более чем километра нет ни одного поворота или растущего у трассы дерева. Дорога на месте происшествия немного поднимается в гору.
По словам побывавшего на месте происшествия репортера Sakala Маргуса Хаава, понятно, что мотоциклист двигался со стороны Вильянди в направлении Пярну. Следов торможения нет, но очевидно, что сместившийся с центра дороги водитель долгое время ехал по обочине, а затем вылетел в поле. Человек лежал в 20-30 метрах от своего мотоцикла.