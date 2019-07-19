Левитс: Латвии необходима единая концепция госуправления на базе Конституции

Государству необходима единая концепция госуправления на базе конституционного устройства Латвии, заявил президент Эгил Левитс на встрече с председателем Конституционного суда (КС) Инетой Зиемеле.
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс обсуждал сегодня с Зиемеле вопросы конституционного права и проблемы в системе юстиции.
"Мы обсудили нормы, регулирующие управление конституционными органами государства, и наметили решения по их оптимизации, чтобы добиться большего соответствия установленным в Конституции принципам правового и демократического государства", - заявил президент.
Левитс и Зиемеле согласились, что нужно продолжать работать над качеством законов в Латвии.