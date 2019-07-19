Пт, 19.07.2019
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Левитс: Латвии необходима единая концепция госуправления на базе Конституции

Эгил Левитс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государству необходима единая концепция госуправления на базе конституционного устройства Латвии, заявил президент Эгил Левитс на встрече с председателем Конституционного суда (КС) Инетой Зиемеле.

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс обсуждал сегодня с Зиемеле вопросы конституционного права и проблемы в системе юстиции.

"Мы обсудили нормы, регулирующие управление конституционными органами государства, и наметили решения по их оптимизации, чтобы добиться большего соответствия установленным в Конституции принципам правового и демократического государства", - заявил президент.

Левитс и Зиемеле согласились, что нужно продолжать работать над качеством законов в Латвии.

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