Нескольких полицейских подозревают в незаконной выдаче сертификатов охранников

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в прокуратуру дело против должностных лиц и сотрудника Госполиции за выдачу сертификатов на охранную деятельность лицам, которые не проходили квалификационную проверку.
В уголовном процессе подозреваемыми признаны два должностных лица и один работник главного управления полиции порядка Госполиции. Они в 2015 году принимали участие в квалификационных проверках.
По уголовному процессу проведено более 100 допросов, изъяты документы из отделений Госполиции и получены доказательства подделки должностными лицами документов, на основании которых выдавались сертификаты.
Уголовное преследование предлагается начать по статьям Уголовного закона о подделке документов в группе лиц.
Ранее из данного уголовного процесса был выделен другой, по которому обвинения предъявлены трем работникам учебных фирм, которые участвовали в выдаче фальшивых сертификатов. Дело уже находится в суде.