Вс, 21.07.2019
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Нескольких полицейских подозревают в незаконной выдаче сертификатов охранников

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в прокуратуру дело против должностных лиц и сотрудника Госполиции за выдачу сертификатов на охранную деятельность лицам, которые не проходили квалификационную проверку.

В уголовном процессе подозреваемыми признаны два должностных лица и один работник главного управления полиции порядка Госполиции. Они в 2015 году принимали участие в квалификационных проверках.

По уголовному процессу проведено более 100 допросов, изъяты документы из отделений Госполиции и получены доказательства подделки должностными лицами документов, на основании которых выдавались сертификаты.

Уголовное преследование предлагается начать по статьям Уголовного закона о подделке документов в группе лиц.

Ранее из данного уголовного процесса был выделен другой, по которому обвинения предъявлены трем работникам учебных фирм, которые участвовали в выдаче фальшивых сертификатов. Дело уже находится в суде.

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