Вс, 21.07.2019
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Французский изобретатель попытается преодолеть Ла-Манш на летающем скейте

ФОТО: EPA/Scanpix

Французский спортсмен Френки Запата Полекита сообщил, что в четверг, 25 июля, попробует пересечь пролив Ла-Манш на своем изобретении - "флайборде" или летающем скейте, пишет The Guardian.

Так изобретатель решил отметить годовщину первого полета через Ла-Манш, который Луис Блерио совершил 25 июля 1909 года.

Планируется, что полет на летающей платформе может занять 20 минут. Стартовая точка находится недалеко от французского Кале, а финиш - недалеко от британского Дувра. 

По прогнозам, платформа достигнет скорости 140 километров в час.

В четверг, 14 июля, в Париже прошел парад в честь дня Бастилии. Французский изобретатель и предприниматель уже успел показать свой летающий скейт президенту Эммануэлю Макрону и другим европейским лидерам.

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