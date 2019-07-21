Французский изобретатель попытается преодолеть Ла-Манш на летающем скейте

Французский спортсмен Френки Запата Полекита сообщил, что в четверг, 25 июля, попробует пересечь пролив Ла-Манш на своем изобретении - "флайборде" или летающем скейте, пишет The Guardian.
Так изобретатель решил отметить годовщину первого полета через Ла-Манш, который Луис Блерио совершил 25 июля 1909 года.
Планируется, что полет на летающей платформе может занять 20 минут. Стартовая точка находится недалеко от французского Кале, а финиш - недалеко от британского Дувра.
По прогнозам, платформа достигнет скорости 140 километров в час.
В четверг, 14 июля, в Париже прошел парад в честь дня Бастилии. Французский изобретатель и предприниматель уже успел показать свой летающий скейт президенту Эммануэлю Макрону и другим европейским лидерам.
French Ironman jetpack showcased during Bastille day parade. #Flyboard #FrenchNationalDay #innovation #FrenchTech #Zapata #mobility #14Juillet pic.twitter.com/nn3w3bKx6s— Frédéric KLEIN (@fklein82) July 14, 2019