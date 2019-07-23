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Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Александра за распространение православия в Латвии

Патриарх Кирилл

ФОТО: AP/Scanpix

Патриарх Русской православной церкви Кирилл в 30-ю годовщину архиерейской хиротонии митрополита Рижского и всея Латвии Александра поблагодарил его за распространение православия в Латвии.

В поздравительном письме Кирилл благодарит митрополита за его усилия по распространению православия в современном мире и содействие духовной жизни общества.

Благодарственные слова и поздравления митрополиту Александру направили также митрополиты Украинской православной церкви, митрополит Ташкента и Узбекистана, ряд других представителей православной церкви.

По случаю 30-й годовщины архиерейской хиротонии Александра в рижском кафедральном соборе Рождества Христова сегодня в 8.30 прошли праздничная божественная литургия и благодарственный молебен.

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