Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Александра за распространение православия в Латвии

Патриарх Русской православной церкви Кирилл в 30-ю годовщину архиерейской хиротонии митрополита Рижского и всея Латвии Александра поблагодарил его за распространение православия в Латвии.
В поздравительном письме Кирилл благодарит митрополита за его усилия по распространению православия в современном мире и содействие духовной жизни общества.
Благодарственные слова и поздравления митрополиту Александру направили также митрополиты Украинской православной церкви, митрополит Ташкента и Узбекистана, ряд других представителей православной церкви.
По случаю 30-й годовщины архиерейской хиротонии Александра в рижском кафедральном соборе Рождества Христова сегодня в 8.30 прошли праздничная божественная литургия и благодарственный молебен.