Борис Джонсон сменит Мэй на посту премьер-министра Великобритании

Таким образом, Джонсон обошел министра иностранных дел Джереми Ханта и стал преемником Терезы Мэй, которая официально объявила о своей отставке из-за кризиса в парламенте по поводу Brexit 7 июня.

Джонсон был фаворитом финального голосования за должность премьера. В решающем туре за его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента – действующего министра иностранных дел Джереми Ханта – 46656. Явка составила 87,4%.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов уже в среду, 24 июля, официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.

Британский политик Борис Джонсон известен как активный сторонник Brexit. В борьбе за кресло премьера он развернул обширную кампанию.