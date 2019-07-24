Цитсковскис: низкая зарплата не привлекает в госуправление способных людей

Он рассказал, что сейчас все работники госуправления разделены на 16 групп окладов, и каждая должность оценивается по системе пунктов с учетом образования, опыта, компетенции.

Для каждой группы законом установлена максимальная месячная зарплата, и в группах с 11-й по 16-ю максимальная зарплата не менялась с 2010 года. Госуправление пытается компенсировать доплатами тот факт, что зарплата давно не пересматривалась, и за это получает критику от Госконтроля, сказал Цитсковскис.

Госканцелярия каждый год проводит вместе с компанией "Fontes" исследование, сравнивая зарплаты в госуправлении и в частном секторе. Исследование показывает, что за равноценную работу зарплаты в госуправлении намного ниже. Госканцелярия пытается добиться, чтобы в госуправлении зарплаты составляли 80% от зарплат в частном секторе.

По словам Цитсковскиса, за два года, пока он руководит канцелярией, более 20 раз пришлось выдвигать кандидатов в руководство учреждений, подведомственных Кабмину, и выбирать приходится "среди двух, трех посредственных кандидатов". Есть учреждения, которые из-за этого остаются без руководителей.

Вопрос вознаграждения можно решить, изменив систему доплат. Сейчас в законе предусмотрена особая доплата - 5% работников можно платить до 100% от оклада за реализацию важных для учреждений функций или целей. "Нормальные" доплаты для мотивации компетентных работников составляют 60%.

"Мы хотели бы, чтобы размер доплат был самое большее 20-30% от зарплаты", - сказал Цитсковскис.