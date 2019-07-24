airBaltic эмитировала облигации на 200 млн евро

Облигации airBaltic приобрели более 100 инвесторов из 25 стран, при этом спрос превышал предложение. Процентная ставка по облигациям составляет 6,75%.

Планируется, что облигации airBaltic будут котироваться на бирже Euronext в Дублине.

"Это историческое достижение для нашей авиакомпании - мы не только осуществили крупнейшую эмиссию облигаций в истории латвийского бизнеса, но и стали первой авиакомпаний в Центральной и Восточной Европе, которая выходит с еврооблигациями на международный рынок ценных бумаг", - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, отметив, что это существенно укрепит ликвидность и баланс предприятия, а также позволит продолжать инвестиции в модернизацию флота.

В компании сообщили, что глобальным координатором выпуска облигаций стал инвестиционный банк J. P. Morgan, который работал над эмиссией вместе с банком SEB.

airBaltic также получила от международного рейтингового агентства Standard & Poor's первоначальный рейтинг BB- со стабильной перспективой на будущее.

Прибыль airBaltic в прошлом году выросла на 46% до 5,4 млн евро, выручка компании увеличилась на 18% до 408,7 млн евро.

airBaltic обеспечивает полеты по более чем 80 маршрутам из Риги, Таллина и Вильнюса.