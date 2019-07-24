LTV7: Из-за Rail Baltica в Кенгарагсе могут снести жилой дом

Линия Rail Baltica зайдёт в Кенгарагс со стороны Шкиротавы. И повернёт на станцию Яняварти. Однако на земле для новой железной дороги здесь места нет.

"В этом месте линия Rail Baltica будет находиться на эстакаде, это значит, что уже имеющаяся инфраструктура железной дороги сохраняется, как она есть, а Rail Baltica идёт по верху. И как раз на пути железной дороги находится это инженерно-техническое чудо. Его нужно будет снести, чтобы Rail Baltica смогла бы продолжить путь до центральной станции уже по земле.

Вот это примерно то место, где полотно опустится на землю. Железная дорога LDz остается, где и была. А мы продолжаем дорогу по зелёной зоне. Есть отдельные места, где дорога затрагивает отдельные хозяйственные помещения. Их придётся снести".

На станции Яняварти ситуация сейчас непростая. Пешеходный мост закрыт, а на заборе написано — стоп, закрытая зона. Но никого это не останавливает, потому что другого способа перейти дорогу нет. Поезда Rail Baltica — скоростные. А значит всё полотно будет огорожено звукопоглощающим забором. И ситуацию с пересечением дороги придется исправить.

"Пешеходам нужно пересекать железнодорожные пути, и они их пересекают в неположенном месте. Ситуация такая какая есть. Но в рамках проекта Rail Baltica мы сможем этот вопрос привести в порядок, построив новый мост или туннель для пешеходов и велосипедистов", - рассказывает региональный руководитель RB Rail Гиртс Браманс.

Но вот тех, кто живёт совсем близко к железной дороге, перспектива её безопасного пересечения волнует меньше, чем возможность потерять собственное жильё.

Различных зданий на пути Rail Baltica действительно очень много. Но на всю Латвию жилой дом только один. По информации Латвийского телевидения, это дом на улице Саласпилс. Хозяева эту информацию подтвердили. Им действительно несколько лет назад пришло письмо о том, что их дом могут снести, но от интервью они отказались, потому что тема действительно болезненная.

Пойдёт этот дом под снос или нет — проектировщики ещё решают. Владелец же здания в ближайшие несколько лет — в подвешенном состоянии. Ни ремонт не сделать, не продать. Но кому-то повезло больше. Дом Алекса на улице Локомотивес — проект не затронет. И тут ремонт идёт в полную силу.

"Чтобы нам жить тут, у нас маленький ребёнок, мы с женой вдвоем живем, пришлось всё переделать. Ну чтобы старость встретить, решили так, чтобы жить тут надо всё переделать, фасад, крышу, ну всё", - отметил житель Кенгарагса Алекс.

Дальше на пути Rail Baltica путепровод Славу, рядом — недавно построенный торговый центр Akropole. И около торгового центра, возможно, тоже появится своя остановка.