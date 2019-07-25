Пытавшийся сбежать водитель в тяжелом состоянии находится в больнице в Огре; его охраняют

У водителя два огнестрельных ранения - в височную и лобную кость. Пациенту провели операцию, которая продолжалась 2,5 часа, в ней принимал участие нейрохирург. Мужчина в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственного дыхания. Его охраняет полиция.

В попавшем во время погони в аварию экипаже муниципальной полиции Риги пострадали два стража порядка. Один продолжает лечиться в больнице, а вторую сотрудницу уже отпустили домой, рассказал представитель рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Опасных для жизни травм у них нет.

Напомним, во время поимки убегающего водителя в среду вечером пострадали трое полицейских - два муниципальных полицейских в Риге и дорожный полицейский в Огре.

По словам представителя Госполиции Илзы Юхневичи, вечером 24 июля около 19 часов в Риге, вблизи улиц Маскавас и Тургенева, водитель, управлявший машиной марки Audi, не повиновался требованию Госполиции остановиться и продолжил движение. Госполиция начала преследование агрессивного водителя.

Очевидцы рассказывают, что в сторону беглеца полицией было сделано несколько выстрелов.

Глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов сказал телеканалу LTV, что нарушитель протаранил полицейский экипаж, который следовал за ним. Также во время бегства водитель повредил еще несколько машин, в том числе полицейских. При этом пострадали двое сотрудников полиции. Только после этого случилось происшествие с полицейским на мотоцикле.

Согласно данным агентства LETA, нарушитель на автомобиле врезался в полицейского на мотоцикле.

Погоня продолжалась, по крайней мере, от Саласпилса в направлении Даугавпилса. Для того, чтобы остановить водителя были привлечены дополнительные силы.