В США возобновят смертные казни

В четверг, 25 июля, генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что после перерыва в 16 лет федеральное правительство возобновит смертные казни на федеральном уровне. Последний раз смертная казнь была проведена в 2003 году. К пяти людям, которые осуждены за убийства, будет применен именно этот вид наказания. Об этом сообщает "Радио Свобода".