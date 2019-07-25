В США возобновят смертные казни

В четверг, 25 июля, генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что после перерыва в 16 лет федеральное правительство возобновит смертные казни на федеральном уровне. Последний раз смертная казнь была проведена в 2003 году. К пяти людям, которые осуждены за убийства, будет применен именно этот вид наказания. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как указал Барр, пять смертных приговоров приведут в исполнение в декабре 2019 года и январе 2020 года. Осужденные люди признаны виновными в убийствах. Среди их жертв были дети.
Барр приказал Федеральному бюро тюрем принять новый протокол об исполнении смертной казни с помощью летальной инъекции. Это практикуется в 14 штатах на данный момент.
Сейчас в федеральных тюрьмах находятся 62 заключенных, которым назначена смертная казнь.