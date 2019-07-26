Видео: В аэропорту США двухлетнего ребенка унесла лента для багажа

Двухлетний мальчик проехал на ленте конвейера в багажное отделение аэропорта, в результате чего получил травму. Об этом сообщает The Washington Post.
Видео: Ребенок проехал на ленте конвейера в багажное отделение аэропорта
На видео можно видеть, как любопытный ребенок взобрался на ленту конвейера. Когда это заметила мама и сотрудник аэропорта, они поспешили на помощь к ребенку, однако лента унесла его за резиновые шторки.
Мальчик катался в течение пяти минут, проехав даже через рентгеновский аппарат. В конце концов, ребенок оказался в багажном отделении, где его поймали сотрудники аэропорта.
В результате инцидента мальчик ушиб правую руку. Он был отправлен в больницу.
Согласно словам матери малыша, ей нужно было поставить сына на пол, чтобы распечатать посадочный талон. Когда мама обернулась в сторону мальчика, его уже не было рядом.