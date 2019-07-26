Тяжелое ДТП в Эстонии: столкнулись две легковушки и грузовик, у водителя случился приступ

За несколько минут до тяжелого ДТП в полицию поступило несколько сообщений от участников дорожного движения, которые рассказала, что стиль вождения одного водителя легкового автомобиля очень подозрительный и он может быть пьян. Позднее выяснилось, что 43-летний водитель был трезв, но у него за рулем произошел приступ, пишет Rus.Postimees.

В Центре тревоги несколько участников дорожного водителя сообщили, что в волости Пыхья-Сакала опасные маневры делает автомобиль Peugeot, у которого также есть прицеп. Машина выезжала на встречную полосу, резко притормаживала и совершала другие опасные маневры.

На сообщения сразу отреагировал находившийся в Вильянди патруль, но к тому времени на шоссе Имавере-Вильянди уже произошло тяжелое ДТП. Peugeot врезался в Škoda, водитель которого успел затормозить и направить машину к обочине, но столкновения избежать все равно не удалось.

Peugeot также столкнулся с ехавшим позади Škoda грузовиком, ко всему прочему грузовик врезался в Škoda. Peugeot вылетел с дороги и перевернулся, Škoda осталась на дороге, а грузовик съехал на обочину.

К счастью, никто серьезных травм не получил. Во всех машинах были только водители.

Работающие на месте полицейские рассказали, что водитель Peugeot был трезв, ему стало плохо за рулем, видимо, по причине того, что необходимый укол инсулина не был сделан. Скорая помощь доставила его в больницу. Далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания.