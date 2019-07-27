В Дзеруми двое пьяных мужчин устроили гонки с полицией

Сотрудники региональной муниципальной полиции вечером во вторник, 23 июля, в поселке Дзеруми Кекавского края задержали двоих пьяных мужчин. Они на автомобиле выполняли опасные маневры, в результате чего транспортное средство попало в аварию, сообщает передача Degpunktā.
На одной из главных дорог Дзеруми сотрудники полиции заметили черный автомобиль марки BMW. Внимание стражей порядка привлекло необычное поведение транспортного средства - в одно мгновение автомобиль немного съехал с дороги, потом резко ускорил свой ход, а потом снова резко снизил.
Полицейские решили ускориться, однако водитель транспортного средства исполнил очередной маневр - он остановил автомобиль посреди дороги и стал ехать задом. В этот момент стражи порядка попросили водителя остановить машину, однако он проигнорировал их слова и бросился бежать.
В населенном месте скорость автомобиля достигала 100 километров в час. На одном из поворотов транспортное средство нарушителей съехало с дороги в канаву. Тогда сотрудники полиции проверили автомобиль и констатировали, что в нем находятся двое пьяных мужчин.
На требование стражей порядка выйти из транспортного средства задержанные обиделись, заявив, что в ДТП виноваты полицейские, которые их "гоняли". Оба нарушителя отказались проверить уровень алкоголя в организме на месте, однако тот факт, что мужчины выпивали перед инцидентом, подтвердился проверкой, проведенной в больнице.