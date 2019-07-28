Обзор: более трети зарегистрированных безработных старше 50 лет

В конце прошлого года наибольшей целевой группой зарегистрированных безработных, были люди старше 50 лет, которые составили 40,5% от общего числа безработных, свидетельствует отчет Государственного агентства занятости (NVA) за 2018 год.
Еще одной большой целевой группой безработных стали долгосрочные безработные, составившие 25,1% от общего числа безработных.
NVA пояснило, что для этих групп характерно более медленное возвращение на рынок труда, поэтому NVA сотрудничает с работодателями, самоуправлениями, социальными службами и негосударственными организациями, чтобы помочь этим людям вернуться к работе.
Также в отчете было упомянуто, что, принимая во внимание тенденцию старения населения, все более актуальным становится вопрос о том, как продлить рабочий век и обеспечить развитие необходимых для рынка труда умений и навыков.
В прошлом году NVA в сотрудничестве с различными организациями проводило семинары, на которых были предложены решения для проблем связанных со старением населения, проблем со здоровьем у пожилых работников и необходимостью получения некоторых знаний и навыков для работы на современном рынке труда.
В прошлом году на постоянную работу устроились 12 090 долгосрочных безработных, в том числе 7807 или 64,6% из них устроились на работу после окончания какого-либо активного мероприятия по трудоустройству NVA.
Также в 2018 году на работу устроились 16 352 безработных в возрасте от 50 лет, при этом 5713 человек или 34,9% из них устроились на работу после окончания какого-либо активного мероприятия по трудоустройству, устроенного NVA.