Обзор: более трети зарегистрированных безработных старше 50 лет

Еще одной большой целевой группой безработных стали долгосрочные безработные, составившие 25,1% от общего числа безработных.

NVA пояснило, что для этих групп характерно более медленное возвращение на рынок труда, поэтому NVA сотрудничает с работодателями, самоуправлениями, социальными службами и негосударственными организациями, чтобы помочь этим людям вернуться к работе.

Также в отчете было упомянуто, что, принимая во внимание тенденцию старения населения, все более актуальным становится вопрос о том, как продлить рабочий век и обеспечить развитие необходимых для рынка труда умений и навыков.

В прошлом году NVA в сотрудничестве с различными организациями проводило семинары, на которых были предложены решения для проблем связанных со старением населения, проблем со здоровьем у пожилых работников и необходимостью получения некоторых знаний и навыков для работы на современном рынке труда.

В прошлом году на постоянную работу устроились 12 090 долгосрочных безработных, в том числе 7807 или 64,6% из них устроились на работу после окончания какого-либо активного мероприятия по трудоустройству NVA.