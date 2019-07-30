"Куда-то пропали строители мостов": министр удивлен отсутствием участников в закупках

"Куда-то пропали строители мостов - если в закупках на ремонт дорог у нас довольно хорошая конкуренция и цены идут вниз, то в закупках на строительство мостов часто происходит, что ни один строитель не подает заявку на участие", - сказал министр.

Он также признал, что состояние мостов в Латвии не улучшается, подчеркнув, что все мосты проверяются и, если состояние моста угрожает безопасности движения, обязанностью его владельца является закрыть мост.

Согласно статистическим данным за 2018 год, опубликованным ГАО Latvijas valsts ceļi, в ведении учреждения находится в общей сложности 963 моста, в том числе 897 железобетонных мостов, 14 - каменных, 47 - металлических и пять - деревянных.

При этом техническое состояние 28,3% или 273 мостов оценивается как хорошее, состояние 26% или 250 мостов оценивается как удовлетворительное, 34,4% или 331 мост находится в плохом состоянии, а 11,3% или 109 мостов - в очень плохом.

Опубликованная компанией информация также свидетельствует о том, что строительные инженеры Latvijas valsts ceļi ежегодно инспектируют каждый мост, оценивая состояние главных конструкций, а также повреждения и дефекты, которые влияют на устойчивость и внешний вид мостов.