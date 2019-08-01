Чт, 1.08.2019
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В Ирландии гражданке Латвии дали четыре года тюрьмы за убийство сожителя

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду, 31 июля, в Центральном уголовном суде Ирландии завершилось делопроизводство против гражданки Латвии Инги Озолини, которая обвинялась в убийстве своего сожителя. Согласно решению суда, женщине придется провести за решеткой четыре года, сообщает портал Baltic-Ireland.

Как сообщалось ранее, 48-летняя латышка Инга Озолиня обвинялась в убийстве своего партнера Андрюса Пукиса два года назад. Мужчина умер от колотой раны в область груди. В прошлом месяце суд присяжных признал, что обвиняемая невиновна в убийстве, но виновна в убийстве без предварительного умысла, сообщили местные СМИ.

На рассмотрении дела открылось, что партнер Озолини был агрессивен и применял насилие, женщина многократно обращалась к стражам порядка, Пукису многократно выдавали ордер о неприближении.

И пара соседей подтвердила, что они редко жили мирно.

После очередной громкой ночи, когда в квартире звучали крики боли женщины, сосед не выдержал и перебрался в другую комнату, но громкая ссора была слышна и там. Сосед добавил, что в большинстве случаев конфликтовал и кричал на женщину именно мужчина.

В качестве доказательств, что супруг действительно наносил Инге Озолине телесные повереждения, суду были переданы фотографии.

В ночь, когда произошло убийство, соседей разбудили громкие крики мужчины. Голоса женщины слышно не было. Когда все утихло, следующим шумом стали полицейские сирены.

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