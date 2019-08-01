В Ирландии гражданке Латвии дали четыре года тюрьмы за убийство сожителя

В среду, 31 июля, в Центральном уголовном суде Ирландии завершилось делопроизводство против гражданки Латвии Инги Озолини, которая обвинялась в убийстве своего сожителя. Согласно решению суда, женщине придется провести за решеткой четыре года, сообщает портал Baltic-Ireland.
Как сообщалось ранее, 48-летняя латышка Инга Озолиня обвинялась в убийстве своего партнера Андрюса Пукиса два года назад. Мужчина умер от колотой раны в область груди. В прошлом месяце суд присяжных признал, что обвиняемая невиновна в убийстве, но виновна в убийстве без предварительного умысла, сообщили местные СМИ.
На рассмотрении дела открылось, что партнер Озолини был агрессивен и применял насилие, женщина многократно обращалась к стражам порядка, Пукису многократно выдавали ордер о неприближении.
И пара соседей подтвердила, что они редко жили мирно.
После очередной громкой ночи, когда в квартире звучали крики боли женщины, сосед не выдержал и перебрался в другую комнату, но громкая ссора была слышна и там. Сосед добавил, что в большинстве случаев конфликтовал и кричал на женщину именно мужчина.
В качестве доказательств, что супруг действительно наносил Инге Озолине телесные повереждения, суду были переданы фотографии.
В ночь, когда произошло убийство, соседей разбудили громкие крики мужчины. Голоса женщины слышно не было. Когда все утихло, следующим шумом стали полицейские сирены.