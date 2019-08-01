В Тукумсе открылся завод по переработке шин

Предприятие ООО "Eco Baltia vide", входящее в состав группы компаний по услугам в области окружающей среды "Eco Baltia grupa", инвестировала 2,6 млн евро в новый завод механической переработки шин в Тукумсе, пишет Dienas Bizness.
На заводе шины будут перерабатываться во вторичное сырье - измельчаться до состояния гранул.
Старые шины должны попадать к переработчикам, а не оказываться в лесах и на нелегальных свалках, уверена Латвийская ассоциация утилизации шин.
В течение года на новом заводе планируется перерабатывать 8-10 тысяч тонн шин.
"Eco Baltia vide" является единственным заводом в Восточной Eвропе, которому принадлежит мобильное оборудование по переработке шин.
Новый завод сможет перерабатывать шины и легковых, и грузовых автомобилей.
На рынке все еще мало предприятий, которые перерабатывают также шины легковых автомобилей - чаще всего их поставляют на цементные заводы для сжигания, рассказывает председатель правления "Eco Baltia vide" Янис Айзбалтс.
По его словам шины легковых автомобилей не пользуются спросом для переработки, так как для их производства используются текстильные материалы, поэтому переработка создает проблемы с качеством гранул и риск, что они не будут востребованы.
Галерея: "Eco Baltia vide" открыла в Тукумсе завод по переработке шин
Предприятия "Eco Baltia grupa" обеспечивают полный цикл обработки отходов - начиная со сбора и сортировки мусора и заканчивая переработкой и производством вторичного сырья на экспорт.