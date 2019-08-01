В Тукумсе открылся завод по переработке шин

На заводе шины будут перерабатываться во вторичное сырье - измельчаться до состояния гранул.

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Старые шины должны попадать к переработчикам, а не оказываться в лесах и на нелегальных свалках, уверена Латвийская ассоциация утилизации шин.

В течение года на новом заводе планируется перерабатывать 8-10 тысяч тонн шин.

"Eco Baltia vide" является единственным заводом в Восточной Eвропе, которому принадлежит мобильное оборудование по переработке шин.

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Новый завод сможет перерабатывать шины и легковых, и грузовых автомобилей.

На рынке все еще мало предприятий, которые перерабатывают также шины легковых автомобилей - чаще всего их поставляют на цементные заводы для сжигания, рассказывает председатель правления "Eco Baltia vide" Янис Айзбалтс.

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По его словам шины легковых автомобилей не пользуются спросом для переработки, так как для их производства используются текстильные материалы, поэтому переработка создает проблемы с качеством гранул и риск, что они не будут востребованы.

Галерея: "Eco Baltia vide" открыла в Тукумсе завод по переработке шин