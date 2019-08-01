Чт, 1.08.2019
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В Тукумсе открылся завод по переработке шин

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ФОТО: Publicitātes foto

Предприятие ООО "Eco Baltia vide", входящее в состав группы компаний по услугам в области окружающей среды "Eco Baltia grupa", инвестировала 2,6 млн евро в новый завод механической переработки шин в Тукумсе, пишет Dienas Bizness.

На заводе шины будут перерабатываться во вторичное сырье - измельчаться до состояния гранул. 

ФОТО: Publicitātes foto

Старые шины должны попадать к переработчикам, а не оказываться в лесах и на нелегальных свалках, уверена Латвийская ассоциация утилизации шин.

В течение года на новом заводе планируется перерабатывать 8-10 тысяч тонн шин.

"Eco Baltia vide" является единственным заводом в Восточной Eвропе, которому принадлежит мобильное оборудование по переработке шин.

ФОТО: Publicitātes foto

Новый завод сможет перерабатывать шины и легковых, и грузовых автомобилей.

На рынке все еще мало предприятий, которые перерабатывают также шины легковых автомобилей - чаще всего их поставляют на цементные заводы для сжигания, рассказывает председатель правления "Eco Baltia vide" Янис Айзбалтс.

ФОТО: Publicitātes foto

По его словам шины легковых автомобилей не пользуются спросом для переработки, так как для их производства используются текстильные материалы, поэтому переработка создает проблемы с качеством гранул и риск, что они не будут востребованы. 

Галерея: "Eco Baltia vide" открыла в Тукумсе завод по переработке шин

Предприятия "Eco Baltia grupa" обеспечивают полный цикл обработки отходов - начиная со сбора и сортировки мусора и заканчивая переработкой и производством вторичного сырья на экспорт.

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