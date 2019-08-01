В течение одного месяца начата уже вторая служебная проверка деятельности СГД

По информации СМИ, на этот раз речь идет о новом порядке, согласно которому записываются разговоры сотрудников СГД с клиентами.

Первую проверку о высказываниях гендиректора СГД Иевы Яунземе в СМИ и в Бюджетной комиссии Сейма Рейрс начал в конце июня. Специально созданная комиссия предложила Рейрсу сделать устное замечание Яунземе за озвучивание противоречивой информации.

Замечание Яунземе еще не получила, так как Рейрс в отпуске. Однако за время его отсутствия исполняющий его обязанности Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) инициировал новую проверку в СГД.

"Министерство финансов получило жалобу от юридического лица о возможных противозаконных действиях СГД.

Основываясь на это, руководство Министерства финансов приняло решение начать проверку службы в целом, а не конкретного лица, то есть начата проверка правовых оснований деятельности СГД", - отметил представитель министерства Алексис Яроцкис.

В министерстве не раскрыли, кто подал жалобу и на что. Однако, по сведениям TV3, это компания Latvijas naftas tranzīts, контролируемая швейцарским адвокатом Рудольфом Мерони.

В мае СГД арестовала восемь миллионов евро на банковском счету компании, а в июле компания подала жалобу о порядке, согласно которому были записаны разговоры СГД с клиентами.

В интернет попал секретный указ Яунземе, в котором сотрудникам даются инструкции о том, как разговоры должны быть записаны и каким должно быть предупреждение. В то же время СГД не подтвердила TV3, что это связано с новым порядком.

Комментируя указ, в СГД отметили, что решение записывать разговоры принято для того, чтобы уменьшить возможные разногласия.

Служба категорически отрицает, что возможны системные нарушения или запись разговоров без предупреждения.

"Все телефонные разговоры, даже, если звоните, чтобы проконсультироваться о своем предприятии, записываются с 12 июля этого года, о чем общество проинформировано, и клиенты также информируются при звонке. Также записываются разговоры, когда проводится аудит компаний, и об этом представители компаний также предупреждаются", - сказал представитель СГД Андрейс Вайварс.