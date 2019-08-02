Пт, 2.08.2019
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В Рое упал в море с парусной лодки и утонул человек

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 26 пожаров, в которых погиб один человек, сообщает агентство LETA.

Около 21.30 поступил вызов на пожар в многоквартирный дом в Риге, где из окон шел черный дым. На месте происшествия выяснилось, что пожар возник на одном из верхних этажей дома.

Пожарные эвакуировали из здания 35 человек. Пожар повышенной опасности в квартире площадью 35 кв.м. ликвидировали в течение двух часов.

С начала года в пожарах в Латвии погибли 49, пострадали 174 человека.

В свою очередь в 19 часов Пожарно-спасательная служба получила вызов в Ройский край, где в море с парусной лодки упал человек. Спасатели обнаружили пропавшего примерно в 400 метрах от берега без признаков жизни. Его доставили на берег, где медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.

Таким образом, в этом году утонули уже 62 человека.

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