В Рое упал в море с парусной лодки и утонул человек

В свою очередь в 19 часов Пожарно-спасательная служба получила вызов в Ройский край, где в море с парусной лодки упал человек. Спасатели обнаружили пропавшего примерно в 400 метрах от берега без признаков жизни. Его доставили на берег, где медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.