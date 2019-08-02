На доставку прессы нет денег. Рейрс предложил взять их из средств на поезда

Он напомнил, что за медиаполитику в Латвии отвечает Министерство культуры, а за компенсации Latvijas pasts - Министерство сообщения, которое и должно решить вопрос об обеспечении доставки.

К сожалению, ни Минсообщения, ни Минкульт не обратились к Министерству финансов за помощью в решении этого вопроса, а просто прислали документ, причем не в соответствии с установленным порядком. Закон о фискальной дисциплине предусматривает, что, если министерство запрашивает средства вне бюджетных рамок, нужно указать источник финансирования, если же этой информации нет, все запросы рассматриваются в контексте бюджета.

Рейрс признал, что с доставкой прессы есть проблемы, особенно в отдаленных регионах, где она стоит дороже, чем в городах. Помощь в доставке прессы выделяется из бюджета уже много лет и составляет около 5 млн евро ежегодно.

Если будет получено согласие Еврокомиссии, из провалившегося проекта трамвая на Сканстес около 20 млн евро может быть выделено на покупку электропоездов, что приведет к экономии в госбюджете и позволит направить дополнительные средства на доставку прессы.

Как заявила Латвийская ассоциация издателей прессы, правительство, затягивая вопрос о выделением средств на доставку печатной прессы, хочет уничтожить местное информационное пространство.