На доставку прессы нет денег. Рейрс предложил взять их из средств на поезда

Деньги на доставку изданий прессы можно найти в средствах, предусмотренных на электропоезда, заявил агентству LETA министр финансов Янис Рейрс.
Он напомнил, что за медиаполитику в Латвии отвечает Министерство культуры, а за компенсации Latvijas pasts - Министерство сообщения, которое и должно решить вопрос об обеспечении доставки.
К сожалению, ни Минсообщения, ни Минкульт не обратились к Министерству финансов за помощью в решении этого вопроса, а просто прислали документ, причем не в соответствии с установленным порядком. Закон о фискальной дисциплине предусматривает, что, если министерство запрашивает средства вне бюджетных рамок, нужно указать источник финансирования, если же этой информации нет, все запросы рассматриваются в контексте бюджета.
Рейрс признал, что с доставкой прессы есть проблемы, особенно в отдаленных регионах, где она стоит дороже, чем в городах. Помощь в доставке прессы выделяется из бюджета уже много лет и составляет около 5 млн евро ежегодно.
Если будет получено согласие Еврокомиссии, из провалившегося проекта трамвая на Сканстес около 20 млн евро может быть выделено на покупку электропоездов, что приведет к экономии в госбюджете и позволит направить дополнительные средства на доставку прессы.
Как заявила Латвийская ассоциация издателей прессы, правительство, затягивая вопрос о выделением средств на доставку печатной прессы, хочет уничтожить местное информационное пространство.
Если государство не будет компенсировать "Latvijas pasts" расходы на доставку, издателям придется взять траты на себя. Это грозит падением тиражей и закрытием множества изданий.