Пт, 2.08.2019
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Фонд Навального нашел у семьи заместителя мэра Москвы недвижимость на 92 млн евро

Кремль

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Первый заместитель мэра столицы России Наталья Сергунина смогла заработать несколько миллиардов рублей с помощью продажи городской недвижимости фирмам, которые подконтрольны ее семье. Об этом свидетельствует расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) лидера оппозиции Алексея Навального. 

В период с 2011 до 2018 года заместитель мэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Сергунина организовывала и контролировала продажу недвижимости, которая принадлежала городу, пишет портал "Медуза".

Как удалось выяснить ФБК, за это время около десяти объектов недвижимости в центре Москвы были проданы предприятиям, бенефициаром которых является муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев.

Как выяснил ФБК, в настоящее время в собственности у сестры, матери и отца Сергуниной есть несколько элитных квартир и особняков в столице, а также пять дорогих авто. У сестры Сергуниной помимо этого есть два ресторана, а у ее мужа — поместье в Австрии.

В каждом из этих случаев цена продажи была близка к минимально заявленной на аукционе. На месте большинства из этих объектов были возведены гостиницы.

Общую стоимость недвижимости, которой владеет семья чиновницы, ФБК оценил в 6,5 миллиарда рублей.

Сама же Сергунина считается самым бедным чиновником в московской мэрии. Согласно ее декларации, женщина живет только на официальную зарплату.

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