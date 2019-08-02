Фонд Навального нашел у семьи заместителя мэра Москвы недвижимость на 92 млн евро

Первый заместитель мэра столицы России Наталья Сергунина смогла заработать несколько миллиардов рублей с помощью продажи городской недвижимости фирмам, которые подконтрольны ее семье. Об этом свидетельствует расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) лидера оппозиции Алексея Навального.
В период с 2011 до 2018 года заместитель мэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Сергунина организовывала и контролировала продажу недвижимости, которая принадлежала городу, пишет портал "Медуза".
Как удалось выяснить ФБК, за это время около десяти объектов недвижимости в центре Москвы были проданы предприятиям, бенефициаром которых является муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев.
Как выяснил ФБК, в настоящее время в собственности у сестры, матери и отца Сергуниной есть несколько элитных квартир и особняков в столице, а также пять дорогих авто. У сестры Сергуниной помимо этого есть два ресторана, а у ее мужа — поместье в Австрии.
В каждом из этих случаев цена продажи была близка к минимально заявленной на аукционе. На месте большинства из этих объектов были возведены гостиницы.
Общую стоимость недвижимости, которой владеет семья чиновницы, ФБК оценил в 6,5 миллиарда рублей.
Сама же Сергунина считается самым бедным чиновником в московской мэрии. Согласно ее декларации, женщина живет только на официальную зарплату.