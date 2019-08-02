Фонд Навального нашел у семьи заместителя мэра Москвы недвижимость на 92 млн евро

В период с 2011 до 2018 года заместитель мэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Сергунина организовывала и контролировала продажу недвижимости, которая принадлежала городу, пишет портал "Медуза".

Как удалось выяснить ФБК, за это время около десяти объектов недвижимости в центре Москвы были проданы предприятиям, бенефициаром которых является муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев.

Как выяснил ФБК, в настоящее время в собственности у сестры, матери и отца Сергуниной есть несколько элитных квартир и особняков в столице, а также пять дорогих авто. У сестры Сергуниной помимо этого есть два ресторана, а у ее мужа — поместье в Австрии.

В каждом из этих случаев цена продажи была близка к минимально заявленной на аукционе. На месте большинства из этих объектов были возведены гостиницы.

Общую стоимость недвижимости, которой владеет семья чиновницы, ФБК оценил в 6,5 миллиарда рублей.