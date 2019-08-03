Ротационный круг ул. Мукусалас временно закроют для движения машин

Во время строительных работ с 21 часа субботы до 5.30 часов 4 августа ротационный круг ул. Мукусалас будет закрыт для движения транспортных средств, однако эти ограничения не коснутся общественного транспорта, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Строители, производящие работы, обязаны установить соответствующие знаки, обеспечить объездной путь для транспортных средств и возможность подъезда к дому для местных жителей, а также компаний, офисы которых находятся у ротационного круга ул. Мукусалас.