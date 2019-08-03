Сб, 3.08.2019
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Ротационный круг ул. Мукусалас временно закроют для движения машин

Транспорт на ротационном круге ул. Мукусалас

ФОТО: Rebeka Žeire / LETA

Во время строительных работ с 21 часа субботы до 5.30 часов 4 августа ротационный круг ул. Мукусалас будет закрыт для движения транспортных средств, однако эти ограничения не коснутся общественного транспорта, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Строители, производящие работы, обязаны установить соответствующие знаки, обеспечить объездной путь для транспортных средств и возможность подъезда к дому для местных жителей, а также компаний, офисы которых находятся у ротационного круга ул. Мукусалас.

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