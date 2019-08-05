Битва настойчивого щенка и невозмутимого кота за спальное место рассмешила Сеть

В Интернете набирает популярность забавное видео, на котором запечатлены моменты, судя по всему, непрекращающейся борьбы двух домашних питомцев за спальное место. Ролик был опубликован на YouTube-канале Rumble Viral накануне и на данный момент набрал уже более 350 тысяч просмотров и множество комментариев.