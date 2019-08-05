Битва настойчивого щенка и невозмутимого кота за спальное место рассмешила Сеть
В Интернете набирает популярность забавное видео, на котором запечатлены моменты, судя по всему, непрекращающейся борьбы двух домашних питомцев за спальное место. Ролик был опубликован на YouTube-канале Rumble Viral накануне и на данный момент набрал уже более 350 тысяч просмотров и множество комментариев.
Пользователи Сети благодарят автора за 4 минуты удовольствия, реально поднимающего настроение, ведь без улыбки наблюдать за этим эпическим противостоянием неугомонного, не желающего сдаваться щенка и, судя по всему, уже взрослого, а потому совершенно невозмутимого кота просто невозможно!
Дважды малышу удается все-таки добиться своего и с гордостью занять завоеванное место, однако выражение морды его противника явно говорит о том, что война не закончена!
Кто-то посоветовал хозяевам купить все-таки еще одну лежанку, иначе этой битве не будет конца.
Смотрите забавное видео! И слушайте тоже - Там такие звуки...