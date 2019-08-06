Дешевле всего отремонтировать Деглавский мост предложили литовцы

В ходе ценового опроса выяснилось, что необходимые дополнительные работы на Деглавском мосту дешевле всего готово выполнить предприятие, уже ведущее работы на мосту, - Kauno tiltai, рассказал в интервью Латвийскому радио директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.
Он сообщил, что ранее затраты на ремонт моста планировались в размере 4 млн евро, но уже первоначально допускалась возможность увеличения суммы на 30%. Рейнбах считает, что затраты на перепроектирование и дополнительные работы не превысят этой суммы - 4 млн евро плюс 30%.
Директор департамента добавил, что проектирование дополнительных работ уже завершено. Осенью будут отремонтированы отдельные опоры, на зиму их покроют гидроизоляцией. На зимний период ремонт моста будет законсервирован.
Как сообщалось, ремонтные работы на Деглавском мосту были приостановлены в апреле, когда министр внутренних дел Сандис Гиргенс из соображений безопасности закрыл мост. В конце мая движение транспорта по мосту полностью возобновилось, но ремонтные работы не ведутся.