Дешевле всего отремонтировать Деглавский мост предложили литовцы

Он сообщил, что ранее затраты на ремонт моста планировались в размере 4 млн евро, но уже первоначально допускалась возможность увеличения суммы на 30%. Рейнбах считает, что затраты на перепроектирование и дополнительные работы не превысят этой суммы - 4 млн евро плюс 30%.