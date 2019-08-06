KNAB по делу об Островном мосте просит выдвинуть обвинения восьми лицам

KNAB подозревает бывшего руководителя отдела управления строительными работами Брожу в подделке документов, использовании фальшивых документов, злоупотреблении служебным положением, торговле влиянием и предоставлении неверных сведений в декларации.

Брожа уже является обвиняемым по делу о подделке документов в связи с обновлением дорожного покрытия на ул. Барона в Риге, которое рассматривает сейчас суд Видземского предместья.

Среди подозреваемых есть также четверо бывших сотрудников предприятия LNK Industries, свидетельствует информация агентства LETA.

Не называя имен, в KNAB агентству LETA сообщили, что 2 августа бюро направило отделу расследования особо важных дел Генеральной прокуратуры материалы для начала уголовного преследования восьми человек.

По имеющейся у агентства LETA информации, данное дело связано с закупками для строительных работ на Островном мосту. Договор предусматривал, что за 1 818 348 евро с налогом на добавленную стоимость будет произведена замена бордюров тротуаров на мосту через Даугаву и Малую Даугаву, ремонт покрытия на участке набережной Закюсалы, строительство съездов для колясок и лестниц на Закюсале, а также укладка бетонного покрытия на мосту через Даугаву, Малую Даугаву и на Закюсале.

По данным с сайта Бюро по надзору за закупками (БНЗ), договор между департаментом сообщения Рижской думы и компанией LNK Industries был заключен 8 сентября 2015 года. По поводу данной закупки было получено три жалобы, но БНЗ тем не менее разрешило заключить договор.

Исходя из распространенной KNAB инфографики, чиновник договорился с одним из физических лиц о ходе закупки. Они вместе обсудили, разработали и согласовали нюансы запланированной покупки, сроки и возможности реализации работ с учетом интересов LNK Industries, которую представляло данное физическое лицо.

Затем департамент сообщения объявил закупку, и победителем была признана LNK Industries, получившая договор на общую сумму 1 818 348 евро. Срок выполнения работ составлял 14 дней.