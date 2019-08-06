KNAB по делу об Островном мосте просит выдвинуть обвинения восьми лицам
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинения по делу о реконструкции Островного моста восьми лицам, в том числе бывшему чиновнику департамента сообщения Рижской думы Угису Броже, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
KNAB подозревает бывшего руководителя отдела управления строительными работами Брожу в подделке документов, использовании фальшивых документов, злоупотреблении служебным положением, торговле влиянием и предоставлении неверных сведений в декларации.
Брожа уже является обвиняемым по делу о подделке документов в связи с обновлением дорожного покрытия на ул. Барона в Риге, которое рассматривает сейчас суд Видземского предместья.
Среди подозреваемых есть также четверо бывших сотрудников предприятия LNK Industries, свидетельствует информация агентства LETA.
Не называя имен, в KNAB агентству LETA сообщили, что 2 августа бюро направило отделу расследования особо важных дел Генеральной прокуратуры материалы для начала уголовного преследования восьми человек.
По имеющейся у агентства LETA информации, данное дело связано с закупками для строительных работ на Островном мосту. Договор предусматривал, что за 1 818 348 евро с налогом на добавленную стоимость будет произведена замена бордюров тротуаров на мосту через Даугаву и Малую Даугаву, ремонт покрытия на участке набережной Закюсалы, строительство съездов для колясок и лестниц на Закюсале, а также укладка бетонного покрытия на мосту через Даугаву, Малую Даугаву и на Закюсале.
По данным с сайта Бюро по надзору за закупками (БНЗ), договор между департаментом сообщения Рижской думы и компанией LNK Industries был заключен 8 сентября 2015 года. По поводу данной закупки было получено три жалобы, но БНЗ тем не менее разрешило заключить договор.
Исходя из распространенной KNAB инфографики, чиновник договорился с одним из физических лиц о ходе закупки. Они вместе обсудили, разработали и согласовали нюансы запланированной покупки, сроки и возможности реализации работ с учетом интересов LNK Industries, которую представляло данное физическое лицо.
Затем департамент сообщения объявил закупку, и победителем была признана LNK Industries, получившая договор на общую сумму 1 818 348 евро. Срок выполнения работ составлял 14 дней.
После этого чиновник Рижской думы и несколько подозреваемых подделали документы, чтобы избежать нарушения сроков и уплаты штрафов, так как фактически работы были проведены за 63 дня.