В Баускском крае от отравления метанолом умерли три человека

Как информировали в Земгальском региональном управлении полиции, утром 1 августа в одном из частных домов в Брунавской волости полиция обнаружила двух мертвых мужчин без видимых признаков насильственной смерти.

Проводя осмотр места происшествия, полицейские по месту жительства мужчин обнаружили свежие и вареные грибы, а также двухлитровую пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью.

Полицейские выяснили, что 29 июля из этого же дома в больницу была доставлена женщина, которая на следующий день умерла.

Как одна из первоначальных версий их гибели рассматривалось отравление грибами, однако сегодня получено заключение эксперта о том, что в пластиковой бутылке находился метанол, который, видимо, и стал причиной смерти людей.

В ходе расследования было установлено, что эту жидкость один из мужчин самовольно взял на своем рабочем месте, где производится биодизельное топливо.