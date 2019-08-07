В Германии конфискованы 1,5 тонны кокаина

Таможня Гамбурга в среду сообщила, что кокаин был найден на прошлой неделе в контейнере с коробками табака, он был загружен в бразильском Рио-Гранде и направлялся в бельгийский Антверпен. 1575 упаковок кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумки.