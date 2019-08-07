Чт, 8.08.2019
Впервые в истории Латвии группа из Даугавпилса Varang Nord победила на Wacken Metal Battle в Германии, где ей противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира. Можно смело сказать, что - это настоящее событие в истории латвийской метал-сцены. Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды

В Германии конфискованы 1,5 тонны кокаина

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Немецкие таможенники обнаружили в порту Гамбурга 1,5 тонны кокаина, который был спрятан в контейнере из Бразилии. Это второй по величине перехваченный за последнее время груз наркотиков в Германии, сообщает АР.

Таможня Гамбурга в среду сообщила, что кокаин был найден на прошлой неделе в контейнере с коробками табака, он был загружен в бразильском Рио-Гранде и направлялся в бельгийский Антверпен. 1575 упаковок кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумки.

По подсчетам таможни, стоимость данного груза кокаина на черном рынке составляет порядка 350 миллионов долларов.

В пятницу таможня Гамбурга сообщила, что в прошлом месяце обнаружила в контейнере из Уругвая 4,5 тонны кокаина, что стало крупнейшим грузом этого наркотика, когда-либо изъятым в Германии. Его стоимость составляет почти миллиард евро.

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