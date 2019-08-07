В Германии конфискованы 1,5 тонны кокаина

Немецкие таможенники обнаружили в порту Гамбурга 1,5 тонны кокаина, который был спрятан в контейнере из Бразилии. Это второй по величине перехваченный за последнее время груз наркотиков в Германии, сообщает АР.
Таможня Гамбурга в среду сообщила, что кокаин был найден на прошлой неделе в контейнере с коробками табака, он был загружен в бразильском Рио-Гранде и направлялся в бельгийский Антверпен. 1575 упаковок кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумки.
По подсчетам таможни, стоимость данного груза кокаина на черном рынке составляет порядка 350 миллионов долларов.
В пятницу таможня Гамбурга сообщила, что в прошлом месяце обнаружила в контейнере из Уругвая 4,5 тонны кокаина, что стало крупнейшим грузом этого наркотика, когда-либо изъятым в Германии. Его стоимость составляет почти миллиард евро.