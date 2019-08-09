Пт, 9.08.2019
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Новая консервативная партия верит в официальную поддержку минимальной зарплаты в 500 евро

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Депутат и представитель Новой консервативной партии (НКП) в комитете коалиции по налоговой политике Гатис Эглитис положительно оценивает возможность договориться о минимальной зарплате и необлагаемом минимуме в размере 500 евро с 2020 года.

На вопрос, придется ли искать компромисс при условии, что другие коалиционные партии не спешат выразить поддержку конкретным цифрам, он ответил, что НКП полностью придерживается прежних установок, предусмотренных в программе партии.

По словам Эглитиса, за закрытыми дверями некоторые представители коалиционных партий поддержали позицию НКП, и политик ожидает, что со временем эта поддержка будет выражена и официально.

Депутат подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты и необлагаемого минимума не нужно рассматривать как инициативу одной партии - это должна быть совместная работа правительства по уменьшению неравенства, количества "работающих бедняков".

Низкие зарплаты снижают конкурентоспособность Латвии по сравнению с Эстонией и Литвой. На необходимость мер по сокращению бедности указали и Еврокомиссия, и президент Латвии Эгил Левитс, напомнил Эглитис.

Также НКП склоняется к тому, чтобы снизить НДС для "здоровых" предприятий общественного питания и на книги.

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