В Рижском пассажирском порту можно осмотреть военные корабли стран НАТО

Министерство обороны в честь столетия военного флота Латвии приглашает всех желающих в эти выходные, 10 и 11 августа, с 12.00 до 17.00, осмотреть на причале Рижского пассажирского терминала корабли военно-морских сил Латвии и других стран НАТО, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.
У причала пришвартованы штабной корабль латвийского флота Virsaitis, корабль снабжения Varonis, минные тральщики Imanta и Viesturs, патрульные корабли Jelgava и Rēzekne, а также корабли ВМФ стран НАТО - шведский корвет Helsingborg, финский минный заградитель Pyharanta, немецкий корабль снабжения Werra, эстонский штабной корабль Wambola, литовский противоминный корабль Selis и польский поисково-спасательный корабль Lech.
В программе празднования столетия военного флота в субботу будут и другие мероприятия.
В Домском соборе в 10.00 состоится экуменическое богослужение, после чего в 11.30 командование флота возложит цветы к памятнику Свободы.
В 12.00 у памятника с концертом выступит оркестр морских сил Национальных вооруженных сил (НВС).
В 14.00 на Лесном кладбище пройдут памятные мероприятия в честь командующего военным флотом Латвии адмирала Теодора Спаде и командующего морскими силами НВС с 1999 по 2005 год Илмара Лешинского.
Днем основания военно-морского флота Латвии считается 10 августа 1919 года, когда при штабе верховного командующего латвийской армией был учрежден морской отдел.
Во время освободительных боев для военной деятельности использовались частные торговые суда, катера, пароходы и буксиры. Первый латвийский военный корабль Virsaitis был спущен на воду 12 июня 1921 года.