В Рижском пассажирском порту можно осмотреть военные корабли стран НАТО

У причала пришвартованы штабной корабль латвийского флота Virsaitis, корабль снабжения Varonis, минные тральщики Imanta и Viesturs, патрульные корабли Jelgava и Rēzekne, а также корабли ВМФ стран НАТО - шведский корвет Helsingborg, финский минный заградитель Pyharanta, немецкий корабль снабжения Werra, эстонский штабной корабль Wambola, литовский противоминный корабль Selis и польский поисково-спасательный корабль Lech.

В программе празднования столетия военного флота в субботу будут и другие мероприятия.

В Домском соборе в 10.00 состоится экуменическое богослужение, после чего в 11.30 командование флота возложит цветы к памятнику Свободы.

В 12.00 у памятника с концертом выступит оркестр морских сил Национальных вооруженных сил (НВС).

В 14.00 на Лесном кладбище пройдут памятные мероприятия в честь командующего военным флотом Латвии адмирала Теодора Спаде и командующего морскими силами НВС с 1999 по 2005 год Илмара Лешинского.