Работникам органов внутренних дел купят новую форму на 2,6 млн евро

На форменную одежду работников органов внутренних дел в ближайшие годы планируется потратить 2,6 млн евро, свидетельствуют документы, поданные Министерством внутренних дел на рассмотрение правительству.
На формы работников Госполиции в 2020 и 2021 годах выделено 1,54 млн евро, работников Государственной пожарно-спасательной службы - 285,7 тыс. евро, работников Государственной пограничной охраны - 638,2 тыс. евро, работников Управления мест заключения - 210,2 тыс. евро.
Правительство во вторник, 13 августа, примет решение о новых правилах, которые регулируют требования к форменной одежде и знакам отличия работников органов внутренних дел.