Вс, 11.08.2019
Это захлестнуло пол России и невозможно было умолчать. Люди просто видели этот смог - то к чему привык Красноярск, увидели другие города, и для них это была шоковая ситуация.
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Работникам органов внутренних дел купят новую форму на 2,6 млн евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

На форменную одежду работников органов внутренних дел в ближайшие годы планируется потратить 2,6 млн евро, свидетельствуют документы, поданные Министерством внутренних дел на рассмотрение правительству.

На формы работников Госполиции в 2020 и 2021 годах выделено 1,54 млн евро, работников Государственной пожарно-спасательной службы - 285,7 тыс. евро, работников Государственной пограничной охраны - 638,2 тыс. евро, работников Управления мест заключения - 210,2 тыс. евро.

Правительство во вторник, 13 августа, примет решение о новых правилах, которые регулируют требования к форменной одежде и знакам отличия работников органов внутренних дел.

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