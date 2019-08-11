В Пурвциемсе горела квартира: около 40 человек эвакуировали, семеро отравились дымом

Как агентству LETA сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце, вызов на место происшествия был получен в 9.20, дым шел из окон одной из квартир на четвертом этаже.

Пожарные констатировали, что площадь горения составляет 45 квадратных метров. Из задымленного здания были спасены 18 человек, семь из которых отравились дымом. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе "Пурвциемс" в Facebook.

В ходе операции по тушению пожара были эвакуированы еще 20 человек. Как пишут пользователи в соцсетях, в происшествии никто не пострадал.