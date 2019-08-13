Строительная компания отказалась добровольно отдать площадку Нового Рижского театра

Он рассказал, что VNĪ планировало во вторник перенять строительную площадку на улице Лачплеша, 25, у строительной компании "ReRe buve1", но, поскольку компания отказалась добровольно отдать площадку, это будет сделано в одностороннем порядке согласно закону.

"Мы, конечно, надеялись на добросовестность строительной компании, но готовы были к обоим сценариям. То, что компания чинит препятствия в перенятии строительной площадки, - очередной шаг, демонстрирующий, что у "ReRe buve1" слово расходится с делом", - сказал Валкерс.

Как сообщалось, VNĪ заявило о расторжении договора с "ReRe buve 1", потому что в работе компании выявлен ряд существенных нарушений, в том числе ненадлежащее качество работ, недостаточное изучение документации проекта, несоблюдение сроков и правил безопасности труда.

VNĪ обязалось завершить реконструкцию театра к лету 2022 года, поэтому вскоре будет объявлен новый конкурс для строительных компаний.