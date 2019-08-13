Вт, 13.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Доставке прессы в регионе быть: правительство выделило 3,7 млн евро

Печатные издания.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во вторник правительство поддержало поправки к закону о почте, предусматривающие выделить на доставку прессы дополнительно 3,7 млн евро.

Законопроекту присвоен статус срочного, а дату его вступления в силу установит Сейм.

Как вчера сообщил министр сообщения Талис Линкайтс, министерство рассмотрело график закупки поездов Pasažieru vilciens и нашло возможность перераспределить финансирование, запланированное на 2020 и 2021 годы на строительство депо и доставку технологий.

"За доставку прессы можно не беспокоиться, так как все средства предусмотрены в бюджете. 3,7 млн евро предусмотрены из резервов Pasažieru vilciens, а 2 млн евро для этой цели в бюджете уже запланированы", - сказал Линкайтс.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш добавил, что государство ранее субсидировало доставку прессы в регионы и продолжит это делать.

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