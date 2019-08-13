Доставке прессы в регионе быть: правительство выделило 3,7 млн евро

Как вчера сообщил министр сообщения Талис Линкайтс, министерство рассмотрело график закупки поездов Pasažieru vilciens и нашло возможность перераспределить финансирование, запланированное на 2020 и 2021 годы на строительство депо и доставку технологий.

"За доставку прессы можно не беспокоиться, так как все средства предусмотрены в бюджете. 3,7 млн евро предусмотрены из резервов Pasažieru vilciens, а 2 млн евро для этой цели в бюджете уже запланированы", - сказал Линкайтс.