Латвийский университет планирует сократить количество программ на 30%

Ректор сказал, что университет стремится к тому, чтобы к 2022 году в докторантуре были объединены несколько программ, консолидирован ряд гуманитарных программ, а также внесены существенные изменения в структуру образования учителей.

Муйжниекс также рассказал о намерении университета сократить площадь помещений с 260 000 кв метров до 150 000 кв метров, благодаря чему можно будет более рационально использовать ресурсы с хозяйственной точки зрения.