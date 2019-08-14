Ср, 14.08.2019
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Латвийский университет планирует сократить количество программ на 30%

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Индрикис Муйжниекс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Латвийский университет (ЛУ) планирует сократить количество программ на 30%, несмотря на то, что именно в этом году появятся несколько новых, например, в области спорта, компьютерных наук и охраны труда. Об этом в интервью агентству LETA рассказал ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.

Ректор сказал, что университет стремится к тому, чтобы к 2022 году в докторантуре были объединены несколько программ, консолидирован ряд гуманитарных программ, а также внесены существенные изменения в структуру образования учителей.

Муйжниекс также рассказал о намерении университета сократить площадь помещений с 260 000 кв метров до 150 000 кв метров, благодаря чему можно будет более рационально использовать ресурсы с хозяйственной точки зрения.

Говоря о будущем заведения, Муйжниекс рассказал, что видит ЛУ как современный, признанный во всем мире университет, рейтинг которого выше, чем в настоящее время, что - гордость государства.

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