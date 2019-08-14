Опрос: почти 40% жителей Латвии боятся в случае болезни потерять работу

39% жителей Латвии работоспособного возраста указывают, что работающий человек не может себе позволить болеть, так как боится потерять работу, сообщает агентство LETA со ссылкой на результаты проведенного Ассоциацией биофармацевтических лекарств опроса.
Согласно данным опроса, особенно это выражено в Латгале, где 51% опрошенных ощущает такой страх. В Видземе этот показатель составляет 42%, в Рижском районе - 40%.
Такой ответ дали 46% жителей с персональными доходами до 550 евро в месяц. В свою очередь в группе респондентов с доходами от 1251 до 1500 евро 39% признали, что боязнь потерять работу - это причина, по которой они не могут позволить себе болеть.
Главной причиной, почему работающий в Латвии не может позволить себе болеть, по мнению опрошенных, являются высокие расходы на услуги здравоохранения - 48% респондентов отметили, что не могут болеть, так как медицина слишком дорога.
Этого мнения придерживаются 51% опрошенных в возрасте от 35 до 50 лет. Чаще всего слишком дорогой медицину считают именно жители Рижского района.
Опрос также показал, что 20% респондентов, в том числе и 30% жителей Латгале, указали, что причина, по которой они не могут позволить себе болеть - недоступность медицины.
Несмотря на это, 16% участников опроса считают, что могут позволить себе болеть, так как больничные листы хорошо компенсируются. С таким утверждением согласны 17% мужчин и 14% женщин. Больше всего с этим согласны жители Риги и Курземе.