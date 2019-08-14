Опрос: почти 40% жителей Латвии боятся в случае болезни потерять работу

Согласно данным опроса, особенно это выражено в Латгале, где 51% опрошенных ощущает такой страх. В Видземе этот показатель составляет 42%, в Рижском районе - 40%.

Такой ответ дали 46% жителей с персональными доходами до 550 евро в месяц. В свою очередь в группе респондентов с доходами от 1251 до 1500 евро 39% признали, что боязнь потерять работу - это причина, по которой они не могут позволить себе болеть.

Главной причиной, почему работающий в Латвии не может позволить себе болеть, по мнению опрошенных, являются высокие расходы на услуги здравоохранения - 48% респондентов отметили, что не могут болеть, так как медицина слишком дорога.

Этого мнения придерживаются 51% опрошенных в возрасте от 35 до 50 лет. Чаще всего слишком дорогой медицину считают именно жители Рижского района.

Опрос также показал, что 20% респондентов, в том числе и 30% жителей Латгале, указали, что причина, по которой они не могут позволить себе болеть - недоступность медицины.