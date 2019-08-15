Производители бьют тревогу: премьера призывают остановить импорт яиц из Украины

Ассоциация производителей яиц и мяса птицы призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша остановить импорт яиц из третьих стран, в том числе из Украины, сообщили агентству LETA в ассоциации.
Ассоциация напомнила, что в июне этого года правительство Латвии решило выделить дополнительные средства для усиленного контроля импортных яиц и яичных продуктов из Украины.
"В ходе дополнительных проверок выяснилось, что бактерии рода сальмонелла содержат даже термически обработанные продукты, что заставляет думать об уровне гигиены на украинских фабриках", - заявляет ассоциация, выражая беспокойство по поводу здоровья латвийских потребителей, потому что импорт из Украины составляет треть всего объема импортируемых в Латвию яиц.
Ассоциация 14 августа направила премьеру письмо с призывом незамедлительно остановить импорт яиц и яичных продуктов из третьих стран.
"Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже четыре раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов и здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует незамедлительно остановить", - заявила исполнительный директор Ассоциации производителей яиц и мяса птицы Анна Эрлиха.
В то же время руководитель ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко подчеркивает, что Украина соблюдает строгие нормы контроля сальмонеллы.
"Украина уже долгое время соблюдает более строгие нормы контроля и предотвращения появления бактерий сальмонеллы, чем страны ЕС", - подчеркнул он.