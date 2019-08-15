Производители бьют тревогу: премьера призывают остановить импорт яиц из Украины

Ассоциация напомнила, что в июне этого года правительство Латвии решило выделить дополнительные средства для усиленного контроля импортных яиц и яичных продуктов из Украины.

"В ходе дополнительных проверок выяснилось, что бактерии рода сальмонелла содержат даже термически обработанные продукты, что заставляет думать об уровне гигиены на украинских фабриках", - заявляет ассоциация, выражая беспокойство по поводу здоровья латвийских потребителей, потому что импорт из Украины составляет треть всего объема импортируемых в Латвию яиц.

Ассоциация 14 августа направила премьеру письмо с призывом незамедлительно остановить импорт яиц и яичных продуктов из третьих стран.

"Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже четыре раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов и здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует незамедлительно остановить", - заявила исполнительный директор Ассоциации производителей яиц и мяса птицы Анна Эрлиха.

В то же время руководитель ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко подчеркивает, что Украина соблюдает строгие нормы контроля сальмонеллы.