СМИ: Люди в Латвии не могут позволить себе болеть

Только 4% жителей страны считают, что здравоохранение финансируется достаточно, показывает опрос, проведенный Ассоциацией производителей биофармацевтических лекарств, в котором приняли участие более тысячи латвийцев в возрасте от 25 до 60 лет. Об этом пишут Latvijas avize и Neatkariga.