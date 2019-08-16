СМИ: Люди в Латвии не могут позволить себе болеть

Только 4% жителей страны считают, что здравоохранение финансируется достаточно, показывает опрос, проведенный Ассоциацией производителей биофармацевтических лекарств, в котором приняли участие более тысячи латвийцев в возрасте от 25 до 60 лет. Об этом пишут Latvijas avize и Neatkariga.
58% опрошенных, в основном в возрасте от 35 до 60 лет, указали, что медицина финансируется недостаточно.
Отвечая на вопрос, как они оценивают государственное финансирование медицины, 28% респондентов ответили, что финансирование здравоохранения в настоящее время позволяет обеспечить только базовые услуги.
30% участников опроса заявили, что к врачу попадают с опозданием или вообще не попадают, а 40% не могут себе позволить болеть, потому что боятся потерять работу.
Увеличение зарплат медиков в качестве важной причины, чтобы удержать на рынке труда врачей и медицинских сестер, назвала половина опрошенных в возрасте от 25 до 35 лет.