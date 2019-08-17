Сб, 17.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Государство изучит нужды в обучении малоквалифицированных работников

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство финансов объявило конкурс на исследование нужд в обучении малоквалифицированных работников, сообщает Бюро по надзору за закупками.

Минфин признает, что по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития и Еврокомиссии в Латвии взрослые недостаточно участвуют в образовании. По степени участия взрослых в образовании Латвия занимает 11-е место среди 28 стран ЕС.

По статистике, чем выше уровень полученного образования, тем активнее человек получает образование в дальнейшем.

Как свидетельствуют данные проведенного в 2018 году исследования "Образование взрослых", важнейшим фактором, мешающим получать образование, является дороговизна учебы. На это указали 21,9% респондентов. 13,5% назвали препятствием расстояние до места учебы, 11,6% - невозможность сочетать учебу и работу, 11,1% - семейные обстоятельства.

Минфин отмечает, что малоквалифицированным работникам нужны специальные меры по вовлечению их в учебу.

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