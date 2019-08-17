Государство изучит нужды в обучении малоквалифицированных работников

Министерство финансов объявило конкурс на исследование нужд в обучении малоквалифицированных работников, сообщает Бюро по надзору за закупками.
Минфин признает, что по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития и Еврокомиссии в Латвии взрослые недостаточно участвуют в образовании. По степени участия взрослых в образовании Латвия занимает 11-е место среди 28 стран ЕС.
По статистике, чем выше уровень полученного образования, тем активнее человек получает образование в дальнейшем.
Как свидетельствуют данные проведенного в 2018 году исследования "Образование взрослых", важнейшим фактором, мешающим получать образование, является дороговизна учебы. На это указали 21,9% респондентов. 13,5% назвали препятствием расстояние до места учебы, 11,6% - невозможность сочетать учебу и работу, 11,1% - семейные обстоятельства.
Минфин отмечает, что малоквалифицированным работникам нужны специальные меры по вовлечению их в учебу.