В России подросток убил всю семью с малолетними детьми, а затем покончил с собой

Преступление случилось в одном из частных домов, где были найдены тела трех взрослых и двух детей четырех лет.

Согласно предварительной версии, их убил 16-летний парень, который являлся родственником погибших. Его тело нашли возле вышки сотовой связи, которая находилась поблизости села, где произошло преступление.

Как сообщает издание Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой говорится, что он планирует покончить жизнь самоубийством и "забрать с собой" всю семью.

"Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Ульяновской области передает, что идет проверка версии, согласно которой у подростка есть психические заболевания.

"Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры.