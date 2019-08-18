Politico: Миллиардер Тамраз готов вложить в PNB bankā 176 млн евро

Как сообщается, Тамраз сказал Politico, что планирует вложить в банк 176 млн евро нового капитала.

Однако миллиардер указал, что ему нужно больше времени, чтобы подготовить документы, которые необходимы, для подтверждения его как держателя контрольного пакета акций.

"Мы просим лишь 90 дней", - указал Тамраз по телефону.

Он также заявил, что капитал банка был ниже нормы с 2017 года, однако он продолжает работать.

"Нет срочной угрозы финансовой стабильности банка", - подчеркнул миллиардер.

Тамраз также надеется, что политики Латвии поддержат его, потому что "этой компании 25 лет и от нее зависят 500 [работников банка] семей".

Миллиардер также пообещал прекратить все судебные дела, которые ранее выдвинул предыдущий владелец PNB Banka Григорий Гусельников. Тамраз также добавил, что хочет быть в хороших отношениях с регуляторами.

"Мы не заинтересованы в судебных делах. Я хочу покоя", - сказал Тамраз.

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) отказался от комментариев, пишет Politico.

Издание также сообщает, что Гусельников обещал продолжить судиться с Латвией в качестве частного лица, а также он продолжает обвинять ЕЦБ и латвийских регуляторов в злонамеренных действиях.